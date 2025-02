«Spenti i riflettori sulla Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, così come sulla Giornata dei Calzini spaiati, temi tanto cari in una società in cui si fa sempre più fatica a tollerare e comprender la diversità e in cui è sempre più frequente la violenza soprattutto nelle nuove generazioni, mi preme sottolineare quello che gli adulti, ciascuno di noi deve impegnarsi a fare tutti i giorni, di fronte ai più piccoli». Interviene l’Assessora alla Persona Dora Conversano all’indomani delle ricorrenze che si sono celebrate ieri 7 febbraio, rimarcando l’attualità quotidiana dell’impegno di ciascuno.

«Ho osservato tanto tutto quello che le persone realizzano e hanno realizzato – prosegue l’Assessora – Ed è una mia scelta personale comunicare il mio pensiero quando ormai l’attenzione sulle “particolari ricorrenze” limitate ai singoli giorni finiscono. L’inclusione e l’accoglienza di tutte le persone è ogni giorno, l’attenzione ai ragazzi per affrontare il bullismo e il cyberbullismo si combatte con l’esempio di noi adulti. Agli adulti, infatti, spetta il compito di essere degli esempi e allontanandoci dalla logica delle giornate celebrative dovremmo ricordarci di questi temi e lavorare per la reale sensibilizzazione ogni giorno, misurandoci con le tante difficoltà che nelle scuole, nelle famiglie e nell’intera società si vivono e che ci impongono sempre più di essere educatori in questo nostro tempo».

«Siamo sicuri che queste giornate servono davvero a sensibilizzare le “belle idee” che promuovono nella mente e nel cuore dei bambini la vera e concreta inclusione. Ricordiamoci tutti i giorni, quando i riflettori sono spenti, di vivere realmente e concretamente nel quotidiano il prendersi cura di tutti, di sentirci davvero PERSONE che vivono e crescono davvero INSIEME».