Nasceva esattamente 33 anni fa la storica associazione andriese Confraternita Misericordia che dal 5 febbraio 1992 offre servizi di ausilio ed assistenza alla popolazione. Ed i festeggiamenti, non poteva che esser così, sono stati pensati con un’attività in piazza per mettere in campo alcuni dei servizi che vengono svolti quotidianamente in favore della comunità.

Una intera giornata di ambulatorio in piazza Vittorio Emanuele II in cui l’obiettivo è la misurazione dei parametri vitali ma anche poi la possibilità di prenotare visite specialistiche che saranno poi effettuate in giornate specifiche all’interno dell’ambulatorio solidale “Noi con Voi” in via Pellegrino Rossi sempre ad Andria, struttura accreditata dalla ASL BT ed in cui operano medici e sanitari volontari.

Una giornata anche di riflessione quella della Misericordia di Andria che in 33 anni ha visto profondamente cambiare il ruolo del volontariato e dei volontari che comunque resta essenziale per le istituzioni considerando l’ausilio in tanti servizi.

In Piazza anche le G.Emme, il gruppo giovanile delle Misericordie, ma anche i giovani del servizio civile e la formazione. Per il futuro obiettivo è quello di continuare l’attività di servizio al fianco della comunità.

Il servizio completo su News24.City.