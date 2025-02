«Abbiamo agito nel rispetto delle regole. Sarebbe opportuno che chi rappresenta le associazioni ambientaliste lo faccia in modo corretto e senza far politica». Riceviamo la replica del presidente della provincia Bat Bernardo Lodispoto ai servizi di questi giorni sulla Tangenziale Ovest di Andria e sulla posizione delle associazioni ambientaliste del territorio.

«Nel raccontare questa vicenda – afferma Lodispoto – va sottolineato che la nostra amministrazione è subentrata nel 2019, quando era già stata richiesta al comune di Andria una variante che non è mai arrivata. Quanto al rinnovo della VIA, il procedimento è stato istruito nel rispetto delle disposizioni normative in materia. Ricordo inoltre che all’esito del contenzioso dinanzi al Giudice Amministrativo, è stato nominato un commissario ad Acta che ha approvato la variante allo strumento urbanistico del Comune di Andria necessaria alla prosecuzione dell’iter dell’opera, seppur contro il parere del comune di Andria».

«Una volta chiarito che le risorse a disposizione per l’opera sono di 27 milioni sono stati avviati i confronti con gli altri Enti competenti per le necessarie valutazioni». Lodispoto ribadisce che «prima di intervenire su determinati temi, sarebbe opportuno conoscere approfonditamente i fatti. L’ambientalismo non sconfini nella strumentalizzazione politica».