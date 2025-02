Parlano di gestione amministrativa segnata da scelte “ostinate e testarde” il Forum Ambientalista Pugliese, il Forum Ambiente Ricorda e Rispetta della Città di Andria e Legambiente in una nota in cui si analizza la presa di coscienza, questa volta nero su bianco, della Provincia BAT dell’impossibilità di portare a termine la realizzazione della Tangenziale Ovest andriese con i circa 27 milioni di euro a disposizione e stanziati nel 2013.

Una situazione che ha visto contrapposti anche in giudizi dinanzi ai tribunali la Provincia BAT, il Comune di Andria e le realtà associative ambientaliste territoriali. Una contrapposizione che ora arriva comunque ad un punto di svolta anche perchè il termine ultimo per spendere quei soldi è fine anno 2025. Ma la situazione, nonostante la presa di coscienza della Provincia non è certo ancora risolta.

Il servizio di News24.City.