«Ci chiediamo incessantemente? Ma a cosa servono gli istituti comprensivi, così fortemente voluti dall’amministrazione Bruno e dall’assessore Conversano? A questa domanda, non troviamo risposta sensata – spiegano dal Consiglio di Istituto – Dal 1 settembre 2025 la nostra scuola avrà solo 3 sezioni di scuola dell’infanzia , mentre l’ IC Cotugno ne avrà ben 17! Noi non abbiamo più parole! Questo Consiglio d’Istituto non avrà pace finchè non saranno tutte espresse pubblicamente le responsabilità di questa decisione politica che ferisce profondamente la comunità scolastica che, già riunitasi qualche giorno fa per una assemblea pubblica, ha espresso molto chiaramente le motivazioni per cui non era minimamente necessario questo scorporo».

«Purtroppo tutte le nostre rimostranze, ben articolate e soprattutto chiaramente motivate – dicono ancora – hanno trovato un muro: dall’amministrazione comunale che, persa la possibilità di deliberare in merito, quest’anno ha lasciato campo libero alla Provincia BAT che, con un colpo di teatro, ha voluto cancellare anni di storia di questa comunità cittadina, assieme alla Regione a cui invece interessano solo i numeri. Una filiera istituzionale fallimentare le cui conseguenze ora saranno pagate solo ed esclusivamente dai bambini, dalle famiglie e dai docenti delle scuole dell’infanzia “Carella” e “Massaro”».