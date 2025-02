“P come Povertà” è il titolo di uno degli appuntamenti promosso dalla Metropolia di Bari e dalla Fondazione “don Tonino Bello” per riscoprire e attualizzare il Magistero del Vescovo, don Tonino Bello, profeta degli ultimi e della pace.

L’appuntamento fa parte di una serie di appuntamenti che si snoderanno durante questo anno nelle diocesi della Metropoli di Bari comprendente le diocesi di: Bari-Bitonto; Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti; Andria; Trani-Barletta-Bisceglie; Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi; Conversano-Monopoli, e che avranno come denominatore comune: “P come Profezia”.

La “P” come POVERTÀ

Lunedì 10 febbraio 2025 alle ore 19:00, presso il Museo Diocesano “S. Riccardo” di Andria in via De Anellis, 48, si terrà un incontro dal titolo “P come Povertà“.

Interverrà don Geremia Acri, Responsabile della Casa “Santa Maria Goretti” della Diocesi di Andria per aiutarci a declinare nell’oggi la parola povertà, moderato dal prof. Paolo Farina, Direttore del CPIA-BAT “Gino Strada”. Previsto il saluto del Vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi e la presentazione dell’iniziativa da parte di Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione Don Tonino Bello.

Tra i “luoghi giubilari” indicati dal nostro Vescovo, Mons. Luigi Mansi, per gustare la dolcezza dell’indulgenza plenaria attraverso l’esercizio delle opere di misericordia corporale, vi è la Casa Accoglienza S. Maria Goretti, luogo di servizio ad ogni forma di povertà presenti nel nostro territorio. Volendo dare concretezza all’incontro P come povertà, subito dopo la conferenza si vivranno alcuni momenti:

-pellegrinaggio, per viam breviorem, presso Casa Accoglienza per l’intronizzazione dell’Icona Giubilare, che dall’8 al 15 febbraio 2025 è presso la Casa di Accoglienza;

-visita dei luoghi e conoscenza dei servizi che la Casa Accoglienza offre.

I successivi incontri del ciclo di appuntamenti intitolato “Le P della Profezia”, si terranno nelle altre diocesi della Metropolia di Bari, secondo il seguente calendario: