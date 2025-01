E’ in fase di riscossione il canone 2025 per il rinnovo del Servizio di Illuminazione delle Lampade Votive del Camposanto di Andria. Ne dà notizia una nota esplicativa dell’Andria Multiservice spa, concessionaria di tale servizio cimiteriale.

L’importo da corrispondere per singola lampada – stabilito dalla civica amministrazione – è di euro 33,15, a copertura dell’annualità 1 gennaio/31 dicembre ’25 e potrà essere saldato entro e non oltre il 31 marzo prossimo.

“Da quest’anno – rende noto l’amministratore unico della Municipalizzata, Antonio Griner – il versamento potrà essere effettuato in tutta comodità con il modello PagoPa tramite i molteplici canali di pagamento convenzionati (Banche, Sportelli Atm, Home Banking, Uffici Postali, Tabaccherie) o, in alternativa, sul portale dedicato all’indirizzo andriamultiservice.soluzionipa.it Con ciò ci auguriamo di agevolare per quanto possibile l’utenza cittadina nell’assolvimento di un servizio che in passato risultava alquanto farraginoso”.

Per ulteriori dettagli in materia di allacciamenti, disdette, volture, risoluzioni contrattuali e gestione guasti, si potrà fare riferimento alle condizioni generali del contratto in questione, mentre per informazioni, segnalazioni e richieste di assistenza incaricati Multiservice saranno a disposizione presso gli Uffici del Cimitero. In alternativa, contattare il numero 0883 071001 o inviare una mail a [email protected]