E’ stato identificato e sanzionato il soggetto che in Largo Grotte, il 14 gennaio scorso, ha letteralmente soddisfatto i propri bisogni corporali, defecando in pieno giorno e all’aperto. Il gesto disgustoso è stato immortalato dalle videocamere del sistema di videosorveglianza presenti in zona. Proprio la visione dei filmanti ha permesso alla Polizia Locale federiciana di individuare il responsabile. All’uomo è stata contestata una sanzione amministrativa. Inoltre nei suoi confronti è stato comminato l’allontanamento dal centro storico, oltre alla segnalazione alle autorità competenti per ogni ulteriore valutazione del caso.