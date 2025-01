Una giovanissima 13enne del nord barese avrebbe litigato con il padre a causa dei suoi brutti voti a scuola ed ha deciso di denunciare i genitori per maltrattamenti, colpevoli essenzialmente di averle disattivato la connessione ad internet come punizione. Una storia piuttosto ordinaria che si trasforma però in un dramma e che solleva interrogativi sulla vita familiare e sull’uso della tecnologia nelle giovani generazioni.

Ed ora a chiarire questa vicenda sarà la Procura di Trani con indagini coordinate dal pm Lucio Vaira. Secondo le prime ricostruzioni, la vicenda ha avuto inizio a gennaio dello scorso anno, quando la giovane, esasperata dalla punizione, ha chiamato il numero di emergenza per l’infanzia, il 114, denunciando quello che considerava un trattamento violento. Da quel momento, si è attivato l’iter previsto in casi di presunti maltrattamenti sui minori, con l’intervento delle forze dell’ordine, dei servizi sociali e della neuropsichiatria infantile della Asl della provincia Barletta-Andria-Trani.

Le indagini hanno comunque messo in luce un aspetto importante della vicenda: la ragazza sarebbe stata fortemente dipendente dal suo telefono, utilizzato per circa dieci ore al giorno, un comportamento che avrebbe inciso negativamente sui suoi risultati scolastici, alimentando le liti con i genitori. La 13enne stessa, durante l’incidente probatorio, avrebbe ammesso che il cellulare veniva sottratto ogni volta che i suoi voti peggioravano, alimentando il conflitto familiare.

Le autorità stanno ora cercando di comprendere se la reazione del padre, sebbene severa, possa essere qualificata come maltrattamento, o se invece si tratti di una conseguenza di dinamiche familiari più complesse dove la gestione della tecnologia e dell’educazione scolastica si intrecciano in modo forse decisivo.