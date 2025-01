Uno dei più importanti protagonisti del teatro italiano contemporaneo arriva in Officina San Domenico (Andria) con la rassegna Teatro (In)Stabile, venerdì 24 gennaio alle ore 20.30.

Sul palco ci sarà Danio Manfredini, quattro volte vincitore del prestigioso Premio Ubu e di una menzione speciale ai Premi della Critica Teatrale, conosciuto per la sua straordinaria capacità di emozionare e far riflettere, ogni sua opera rappresenta un viaggio unico nell’animo umano. “Divine” è uno spettacolo che non fa eccezione, in cui la voce e i disegni di Manfredini cuciono una sceneggiatura liberamente ispirata a “Nostra Signora dei Fiori” di Jean Genet. Dalla complessità del romanzo Manfredini estrae la storia di Divine, al secolo Louis Culafroy, un ragazzino che scappa di casa per condurre una vita da travestito. Ai margini della società parigina, bieca e delinquenziale, l’incontro con il ladruncolo Mignon e con l’assassino Notre Dame des Fleurs, segneranno in maniera indelebile la vita di Divine.

La rassegna Teatro (In)Stabile è un’iniziativa culturale che mira a colmare l’assenza di un teatro stabile in città. Organizzata dall’associazione Capitalsud, in collaborazione con la Compagnia Kuziba, propone una stagione teatrale di alto livello, offrendo al pubblico spettacoli di qualità con artisti di rilievo nazionale.

I biglietti sono disponibili in biglietteria oppure online tramite il link sui canali social di Officina San Domencio e su DICE. Per maggiori informazioni sulla rassegna Teatro (In)Stabile e sull’acquisto dei biglietti.

Non perdete questa occasione per assistere allo spettacolo di uno dei più grandi artisti del nostro tempo. Vi aspettiamo venerdì 24 gennaio per lasciarvi trasportare dalla magia di “Divine”.