Per tutti i collezionisti di Andria è disponibile nell’ufficio postale con sportello filatelico in Via G. Bovio il nuovo Libro dei Francobolli 2024. Ad annunciarlo è Poste Italiane che spiega anche il significato di un testo così iconico.

Il volume di Poste Italiane è, infatti, il racconto dell’Italia attraverso le 146 carte valori postali emesse l’anno scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e relazionate da un testo che illustra il tema e le motivazioni dell’emissione.