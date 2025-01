≪Viaggiare su treni più confortevoli e con consumi ridotti è un segnale di progresso. Per questo ritengo importante la presentazione oggi ad Andria dei due nuovi elettrotreni Alstom, che presto viaggeranno sulla tratta di di Ferrotramviaria che collega Bari, Barletta e l’aeroporto ‘Karol Wojtyla’≫. Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari presente questa mattina alla cerimonia di presentazione.

≪Sicuramente facciamo un passo avanti per quello che riguarda la qualità dei viaggi – continua Di Bari – ma restano altre criticità su cui intervenire, ad esempio essere più precisi nel rispetto degli orari e migliorare i servizi. È fondamentale poi terminare nei tempi previsti, ovvero entro il prossimo 30 maggio, il grande progetto di Ferrotramviaria per l’interramento della linea ferroviaria che attraversa Andria. Non possiamo perdere questa occasione per ricucire la città, ancora oggi tagliata in due. Solo così Andria potrà ritornare alla normalità≫.