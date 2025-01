Via Giuseppe Massari, via Ruggiero Grieco, via Nicola Mucci, via Saverio Altamura, via Gina Rocca e parte di via Eligio Morgigni oltre che di via Nicola Pisani. Tutte strade cosiddette spontanee che da oltre 40 anni sono però urbanizzate e successivamente condonate ma senza illuminazione pubblica. Circa 150 famiglie costrette a vivere nel terrore, come ci spiegano, a causa dell’impossibilità di uscire a sera per il completo buio e per il pericolo concreto di furti nelle abitazioni. Una consuetudine in queste zone alla periferia est della città di Andria, l’ultima in ordine di tempo la scorsa notte ma solo negli ultimi 15 giorni sono stati davvero molti i tentativi di furto ed i furti andati a segno. I residenti della zona chiedono semplicemente l’illuminazione pubblica che ritengono essere un loro diritto considerato il regolare pagamento delle utenze relative alla TARI ed alla TASI o ai passi carrabili oltre al fatto che tutte le vie sono state asfaltate, rinominate ed hanno al loro interno i segnali stradali.

Qualche anno fa, nel 2017, ci fu un bando vinto dall’ente comunale chiamato “Centrare le periferie” con cui si inseriva un elenco di alcune strade spontanee che sarebbero state sistemate. Un progetto che però riguardava altre situazioni simili relative ad un altro quartiere nato attorno allo stadio Sant’Angelo dei Ricchi e di cui ci eravamo occupati in passato. Di quel bando però sembravano essersi perse le tracce almeno fino a maggio scorso quando la giunta comunale ha approvato un progetto per la sistemazione di quelle vie. In attesa di realizzazione resta comunque il tema impellente della sicurezza di queste zone considerando che insiste, tra le altre cose, un istituto scolastico su cui proprio l’amministrazione comunale ha investito particolarmente poichè quella zona, a detta dell’ente, è un’area in espansione futura. Dunque servono urgentemente i servizi.

Il servizio di News24.City.