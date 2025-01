Le polemiche sulla scelta da parte della ASL BT di affidare ad un privato rispetto a tutte le altre aziende sanitarie di Puglia, attraverso un avviso pubblico a novembre scorso, la progettualità per il centro di eccellenza provinciale per l’autismo, sbarca all’interno del consiglio comunale di Andria. Diverse le prese di posizione e le accuse e contro accuse tra richieste di maggiore trasparenza e repliche che hanno poi coinvolto la Sindaca Giovanna Bruno che si dice particolarmente serena per una vicenda, è bene rimarcarlo, che non coinvolge direttamente il comune di Andria e l’amministrazione da lei guidata.

Il tema su cui puntano le diverse reazioni politiche è però l’opportunità di ipotizzare l’affidamento di questo servizio così importante alla Fondazione per le Neurodiversità fondata nel 2018 su impulso dell’avv. Francesco Bruno fratello della Sindaca che è tra i soci fondatori dell’ente.

La Fondazione, come spiega Giovanna Bruno, nasce con l’obiettivo di costruire un centro per trattare i casi di autismo in una sorta anche di dopo di noi specialistico con soldi privati su di un terreno comunale concesso gratuitamente nel 2020 dall’allora commissario prefettizio dell’ente.

Il servizio di News24.City.