Il Calcit continua con la sua attività all’interno delle scuole della città di Andria. Ieri in mattinata è ripartito il progetto di prevenzione per i ragazzi di scuola secondaria di I° grado in questo caso della “Cafaro” e grazie al supporto della Misericordia mentre ieri sera appuntamento all’istituto superiore “Colasanto” dove abbiamo partecipato all’evento “Intrecci Solidali” la Notte bianca dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.

«Abbiamo testimoniato la nostra attività quarantennale attraverso l’ assistenza ai malati oncologici e la nostra importante attività di prevenzione – ha spiegato il presidente Dr. Nicola Mariano – Anche le volontarie del Servizio Civile hanno testimoniato la loro presenza e l’attività svolta nell’ambito del Progetto Nazionale Oncologico promosso da FAVO ed in cui si inserisce il nostro “La Grande C”».