Con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 15/01/2025 è stata approvata la proroga della scadenza dell’Avviso Pubblico con la finalità di istituire la figura del CITY DISABILITY MANAGER nell’ambito dell’amministrazione di Andria, per l’attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall’Italia con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009 che ha avviato un processo di cambiamento culturale e politico finalizzato a sostenere ogni azione utile alla promozione dei diritti delle persone con disabilità e della loro piena partecipazione alla vita attiva della propria comunità.

Si allegano l’Avviso contenente la descrizione del ruolo, i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione il modello per la domanda Informativa Privacy da presentare via PEC [email protected] riportando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse City Disability Manager” entro e non oltre le ore 23:59 del 17 Febbraio 2025.

Sul sito istituzionale www.comune.andria.bt.it tutte le informazioni.

AVVISO_NOMINA_CITY_DISABILITY_MANAGER

Fac simile_Domanda