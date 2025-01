Entusiasmo, emozione e grandi soddisfazioni per gli alunni della classe 2F dell’I.C. Oberdan-Vittorio Emanuele III di Andria. Nell’ambito del concorso letterario nazionale di scrittura creativa “Scrittori di classe”, promosso da Conad e giunto quest’anno alla sua undicesima edizione, gli alunni della classe 2F si sono aggiudicati il terzo posto con la produzione del racconto intitolato “Una lezione di vita…in sedia a rotelle” – area tematica Crea, sezione Sperimenta. Un risultato eccezionale se si considera l’elevato numero di classi partecipanti, quasi 32.000 in tutta Italia appartenenti a scuole primarie e secondarie di I grado. I giovani scrittori in erba si sono cimentati nell’elaborazione di un racconto di avventura, ispirato al videogioco Minecraft: l’esperienza del gioco virtuale ha rappresentato una risorsa per immaginare e scrivere avventure nel mondo reale.

“Una lezione di vita…in sedia a rotelle” è un racconto avvincente ed emozionante, in cui il tema della disabilità si intreccia a quello dell’inclusione, dell’amicizia, del rispetto dell’ambiente, del rispetto dell’altro: la diversità diventa ricchezza e l’inclusione è l’opportunità di condividerla. Lodevoli l’impegno e l’entusiasmo profusi dagli alunni nella stesura del racconto e grande la soddisfazione della Dirigente, Prof.ssa Maria Teresa Natale, e della Docente di Lettere, Prof.ssa Arcangela Cafagna, che ha guidato i suoi ragazzi in questa splendida avventura!