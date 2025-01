Partono bene gli andriesi che sciorinano un ottimo calcio e passano in vantaggio al 6′ con Gianmarco Scamarcio che imbeccato da Fatone, si invola in velocità e con il portiere ospite Zagaria proteso in uscita lo supera con un delizioso scavetto. Il n. 10 biancoazzurro in stato di grazia si ripete al 26′ siglando il raddoppio su assist di capitan Conversano. Gli ospiti non stanno a guardare e impegnano l’estremo difensore di casa Diakhate che però si disimpegna bene e dice loro di no con ottimi interventi. Il primo tempo si conclude con la Virtus in vantaggio meritatamente per 2 a 0.