Dal 14 al 16 marzo prossimi Trieste ospiterà, presso il “Convention Center” al Porto Vecchio, la 17^ edizione della Fiera “Olio Capitale”, il Salone degli Oli extravergini tipici e di qualità. Un evento rivolto alle piccole e medie imprese alle quali sarà data la possibilità di presentare, far degustare e vendere, direttamente al pubblico presente, le proprie produzioni di olio e prodotti derivati.

Per questo motivo, l’Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e valorizzazione del territorio Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura Marketing e Turismo ha pubblicato la manifestazione di interesse per invitare i produttori andriesi ad essere presenti essendo Andria la principale produttrice di olio extravergine di oliva.

La kermesse è esclusivamente incentrata sull’olio EVO e i prodotti da esso derivati. Nei giorni dell’evento sarà possibile: assaggiare gli oli evo della nuova annata di raccolta direttamente dal produttore, imparare ad apprezzare le diversità degli oli evo, abbinare gli oli extravergini alle pietanze, ottenere una consulenza gratuita da parte degli assaggiatori professionali presso l’Oil Bar, partecipare ad un ricco programma di eventi collaterali e di degustazioni guidate, scegliere tra le oltre 20 proposte di Oleoturismo dove prenotare le vacanze presso quei produttori che offrono soggiorni ed esperienze presso le loro aziende agricole.

Partner della Fiera è l’Associazione Nazionale Città dell’Olio di cui il Comune di Andria è Socio sin dal 1994. L’ente comunale sarà presente nella persona dell’assessore alle Radici Cesareo Troia, in qualità di vicepresidente A.N.C.O.

«Una partecipazione importante quella del nostro Comune per rimarcare il suo ruolo di leader da un punto di vista olivicolo – afferma l’assessore e vicesindaco Troia – In più per il territorio l’evento rappresenta una grande opportunità di promozione del Turismo dell’Olio. Pertanto invito tutti i produttori/frantoiani di olio extra vergine di oliva e/o di prodotti da esso derivati presenti sul territorio e interessati a prendere parte all’evento».

L’adesione va comunicata entro le ore 12:00 del 18.01.2025 all’indirizzo pec:

[email protected] (info e dettagli all’ufficio Marketing Territoriale 0883.290379).