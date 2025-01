A partire da domenica 12 gennaio, e per tutte le domeniche ed i giorni festivi, la Cappella Comunale del Cimitero Monumentale di Andria tornerà ad ospitare una Santa Messa a beneficio di tutti i visitatori. La funzione religiosa sarà officiata con orario di inizio fissato per le 9.30.

Ne dà notizia una comunicazione congiunta a firma della sindaca della città, Giovanna Bruno, dell’amministratore unico di Andria Multiservice spa, Antonio Griner, e del cappellano del Camposanto, don Savino Simone.

«E’ questo il passo successivo alla cerimonia di riapertura ufficiale al Culto della Cappella, svoltasi lo scorso 8 dicembre con l’intervento del Vescovo Diocesano Mons. Luigi Mansi – ricorda Giovanna Bruno. In tal modo restituiamo alla comunità locale, e alle migliaia di fedeli che visitano i propri defunti nei giorni festivi, un’opportunità venuta meno negli ultimi anni a causa del degrado dell’immobile. Oggi la Cappella Comunale è nuovamente fruibile per ospitare dignitosamente le funzioni religiose e questo ci regala la misura di un Camposanto rinnovato ed ospitale, in cui la Memoria dei nostri cari è oggetto di attenzione e di cura».

«Il recupero ed il ripristino della antica Cappella Comunale – sottolinea Antonio Griner – rientrava negli obiettivi assegnati alla municipalizzata nell’ambito dell’affidamento dell’intera gestione cimiteriale avvenuto la scorsa estate da parte della civica amministrazione. Anche questo step può dirsi dunque raggiunto, a testimonianza di un impegno concreto e fattivo per riconsegnare alla città un Cimitero Monumentale degno di questo appellativo».