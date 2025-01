Eseguiti questa mattina nuovi sopralluoghi tecnici nella palazzina ARCA di Via Giovinazzo, nel periferico quartiere di San Valentino, dopo l’esplosione della notte di capodanno che ha provocato ingenti danni alla struttura costringendo le famiglie presenti, per lo più anziani, ad evacuare ed essere ospitate presso parenti o strutture alberghiere. I tempi per rientrare si stanno definendo.

Sul posto Vigili del Fuoco, tecnici ARCA Puglia ed anche il Sindaco di Andria, avv. Giovanna Bruno, che con la Polizia Locale ha seguito la vicenda fin da subito, attivando prontamente la macchina dei soccorsi e degli interventi. Un’esplosione che poteva trasformarsi in tragedia. Ora le sei famiglie evacuate sono in condizioni di sicurezza.

«Mi piace soffermarmi sul lato positivo di una vicenda generata dalla più totale incoscienza e inciviltà. Con l’ARCA Puglia, attraverso il suo amministratore unico avv. De Nicolo che ringrazio per la solerzia e attenzione, abbiamo condiviso tutti i passaggi operativi che vedono il coinvolgimento di più enti, tutti resisi disponibili e che stamattina abbiamo incontrato sul posto. L’impresa, che stava ultimando il lavoro di manutenzione straordinaria della palazzina colpita, sta ripristinando lo stato dei luoghi adoperandosi per rendere accessibile la stessa agli sfollati, garantendo la massima sicurezza. A brevissimo, salvo inconvenienti, i cittadini potranno fare ritorno alle loro abitazioni, recuperando quella serenità che è stata loro minata da un atto inqualificabile, che ha gettato fango e discredito su una intera Città. Ringrazio la nostra ineccepibile Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e tutti coloro che si sono adoperati con elevata professionalità in una vicenda che poteva avere ben più tragiche conseguenze».

I lavori di riqualificazione della palazzina, finanziati con fondi FERS, sarebbero terminati tra un paio di mesi.