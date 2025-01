Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Comitato per il Nuovo Ospedale di Andria:

«Con il comunicato del 12 ottobre scorso, abbiamo fatto punto sull’iter per la realizzazione del nuovo Ospedale. Nel frattempo, pur non avendo emesso altri comunicati , abbiamo continuato a promuovere incontri con rappresentanti del governo regionale e centrale, monitorando l’andamento del lavoro istruttorio. Oggi crediamo che si sia compiuto un atto che fornisce elementi di certezza al progetto di realizzazione del nuovo Ospedale di Andria.

Con la delibera di Giunta Regionale N. 1897 del 30/12/2024, la Regione Puglia ha approvato il nuovo Piano Finanziario Tecnico Economico, PFTE, relativo all’Intervento Lavori di Realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria. Il quadro economico generale di spesa, comprensivo anche dei costi relativi al dimensionamento tecnologico e agli arredi sanitari, è pari a € 360.000.000. La spesa sarà interamente coperta dagli stanziamenti residui nell’Accordo di Programma ex art. 20 della Legge 67/1988 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale.

In parole povere significa che:

– la revisione del progetto è stato completato;

– ⁠che è confermato che l’Ospedale sarà di 2^ livello;

– ⁠che ne sono stati definiti i fabbisogni finanziari per la realizzazione dell’immobile e delle attrezzature tecniche ed alberghiere;

– ⁠che le risorse necessarie, per un ammontare di

€ 360.000.000, sono disponibili.

A questo punto occorrerà sottoscrivere il nuovo Accordo di Programma, contando sulla disponibilità già manifestata al Comitato dal sottosegretario alla Salute on. Gemmato, e della struttura tecnica del Ministero, in occasione di due incontri avuti nei mesi scorsi.

Dopodiché la direzione della ASLBAT dovrà procedere alla indizione della gara di appalto per la realizzazione del Nuovo Ospedale. Inoltre va detto che la Regione ha affidato al Comune la realizzazione (con i fondi della coesione) della viabilità. Per cui tutti i tasselli sembrano convergere nella composizione di un quadro più chiaro e positivo. Ovviamente si dovrà poter contare su un rinnovato, reale e coordinato impegno di tutti i soggetti istituzionali e tecnici coinvolti. Le negative esperienze sin qui consumate, ed il notevole ritardo che hanno prodotto, lo impongono. Prendiamo atto positivamente che gli impegni assunti dal nuovo Assessore alla Salute, Raffaele Piemontese, con l’ausilio fornito al progetto dall’Assessore Ciliento, sono stati rispettati e per questo li ringraziamo. Per quanto ci riguarda continueremo a svolgere la nostra opera di vigilanza sull’andamento del Progetto, oltre che informare puntualmente i nostri concittadini.

Buon anno a tutti, con l’augurio che il 2025 possa essere un anno di svolta per il nostro Nuovo Ospedale di Andria».