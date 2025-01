Un vero e proprio ordigno è esploso ieri sera davanti ad una palazzina in via Giovinazzo nel quartiere di San Valentino ad Andria. La palazzina di proprietà dell’Arca Puglia ha subito importanti danni con l’evacuazione di sei famiglie nella maggior parte dei casi formate da persone anziane. L’esplosione violentissima ha provocato la lesione del pannello di coibentazione dell’immobile e divelto il portone di ingresso. La staticità dell’edificio, sottoposto a recente ristrutturazione, viene valutata in queste ore dai tecnici dell’Arca Puglia. L’evacuazione, decisa a scopo precauzionale, ha impegnato anche gli operatori del 118 di Andria e di Bari che hanno supportato le famiglie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale ed i vigili del fuoco. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato.