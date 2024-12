«E’ trascorso circa un anno dall’ennesima volta nella quale abbiamo evidenziato, in Consiglio comunale, che gli svincoli intorno ad Andria della ex SS 98, oggi strada provinciale 231, sono al buio. E’ così ormai da molti anni ed è un problema che abbiamo sollevato innumerevoli volte, fino ad un mese addietro con un nostro comunicato. Da quel gennaio 2023, data dell’ultima risposta avuta sull’argomento in Aula, una risposta che si limitava a riportare che “la competenza è della Provincia BAT”, si è aggiunto un altro incidente mortale, con un morto e feriti. Il deceduto è andriese». Inizia così una nota dei Consiglieri comunali M5S Andria Doriana Faraone e Pietro Di Pilato oltre al consigliere comunale del Gruppo Misto Nicola Civita.

«Non noi, ma alcune ricostruzioni giornalistiche hanno citato, come una delle possibili cause, la mancanza di illuminazione a quello svincolo, che come tutti gli altri è da anni al buio – spiegano i tre – E’ assolutamente vero che la competenza del citato tratto stradale è della Provincia BAT, ma può essere questa una scusante per non fare assolutamente nulla, per anni? La Provincia è un Ente alieno? Non ci sono rapporti con la Provincia BAT? E’ possibile interloquire con il suo Presidente? Nessun politico andriese è componente della Provincia BAT? Stante ormai l’evidente gravità della situazione, laddove ci siano problemi a reperire fondi, non si potrebbe chiedere un aiuto all’Assessore regionale ai Trasporti Ciliento?».

«In altre parole, quanti altri incidenti e quanti altri morti e feriti dovranno esserci affinchè la Provincia illumini nuovamente tutti gli svincoli di sua competenza, magari “fortemente sollecitata” da qualche amministratore andriese? – dicono ancora i tre – Più che fare luce sulle “maggioranze variabili” con le quali sta andando avanti (così fino al 2026?) l’attuale amministrazione comunale, cui noi tre non abbiamo mai partecipato stando con chiarezza all’opposizione per rispettare la volontà degli elettori, vorremmo che si “facesse luce” agli svincoli andriesi della ex SS98!».