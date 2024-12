Un evento all’insegna della musica e della solidarietà per diffondere la cultura della donazione e per inculcare il valore della vita celebrandola in tutte le sue forme. Si è sviluppato attraverso queste coordinate il concerto di fine anno ospitato ieri all’interno dell’istituto comprensivo “Verdi – Cafaro” di Andria: protagonisti i musicisti dell’orchestra “Città di Andria”, realtà il cui percorso virtuoso si interseca da sempre con le iniziative dell’AIDO, l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule.

All’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Andria, hanno preso parte le referenti provinciali e comunali dell’AIDO, Natalia Inchingolo e Lia Colasuonno. Un concerto che ha celebrato anche un significativo anniversario per la realtà musicale andriese diretta da Vito Andrea Morra, la cui prima esibizione risale al 29 dicembre del 1994.