Riportiamo di seguito una nota a firma di Michele Coratella, consigliere comunale M5S:

«In consiglio comunale abbiamo assistito alla sceneggiata della finta opposizione, che ha fatto da stampella al centro sinistra. Nonostante i soli 15 presenti, non sufficienti ad approvare i punti all’ordine del giorno, la sindaca, con i suoi consiglieri, è riuscita ugualmente a condurre il consiglio comunale e ad approvare i punti all’ordine del giorno grazie a Forza Italia e al Movimento Pugliese, che dietro il demagogico “senso di responsabilità” sono rimasti in aula mantenendo il numero legale, consentendo ad una maggioranza spaccata e disinteressata ai veri problemi della città di andare ancora una volta avanti. Non è la prima volta che accade, la Sindaca pensa di governare la città con i video messaggio sui social, pensando che gli andriesi siano ingenui. Noi siamo usciti dall’aula ma si sappia che nei fatti, sia Forza Italia che Movimento Pugliese hanno sostenuto questa maggioranza, che non ha più i numeri per governare».