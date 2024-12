«A sorpresa: Forza Italia cambia idea! Oggi, 27 dicembre, c’è stata una grande sorpresa in consiglio comunale. Sapete chi ha aiutato il sindaco a far passare le sue idee? Proprio Forza Italia!». La nota a firma dei due consiglieri comunali passati al gruppo misto e cioè Vincenzo Montrone e Michele Bartoli. «Ricordate quando hanno criticato gli altri consiglieri che cambiavano spesso idea? Ebbene, stavolta sono stati loro a fare un passo indietro. Hanno deciso di restare in aula insieme al sindaco, anche se poco tempo fa lo criticavano».

«È come se un giocatore di una squadra di calcio prima dicesse che non vuole più giocare con i suoi compagni e poi, alla fine della partita, segnasse un gol per farli vincere – dicono i due consiglieri – Brava Forza Italia e bravo Movimento Pugliese avete fatto capire quale è la vostra squadra. Questa storia ci insegna che in politica le cose cambiano spesso e che non sempre le parole dei politici corrispondono ai fatti. Cosa significa questo? La politica è materia complicata: a volte è difficile capire chi dice la verità e chi no».

«Le alleanze cambiano: i politici possono allearsi con persone molto diverse, a seconda dei loro interessi – dicono ancora i due consiglieri – È importante informarsi: Per capire cosa succede nella nostra città, dobbiamo leggere i giornali, guardare le notizie e fare delle domande. Non seguire le chiacchiere di alcuni politicanti».