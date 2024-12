«Come di consueto, oggi, in questa occasione, desidero fare una breve presentazione delle attività svolte dalla Presidenza del Consiglio Comunale. Possiamo affermare con orgoglio di aver portato avanti un lavoro intenso e proficuo. I numeri parlano chiaro: 27 riunioni di consiglio, 24 commissioni e oltre 120 provvedimenti approvati testimoniano l’impegno collettivo nel rispondere alle esigenze della nostra comunità». Inizia così la nota a firma del Presidente del Consiglio Comunale di Andria Giovanni Vurchio che, in occasione delle festività natalizie, traccia un punto della situazione di quanto fatto nell’anno 2024.

«Un ringraziamento speciale va allo staff della Presidenza, che con professionalità e dedizione ha supportato e reso possibile il miglior funzionamento dell’attività consiliare – dice ancora Vurchio – Guardando al futuro con attenzione e ambizione, siamo chiamati a portare avanti una visione condivisa per il bene della nostra città. In particolare, il rinnovamento ferroviario con i lavori propedeutici al completamento del raddoppio della linea ferroviaria, che rappresentano un’occasione unica per migliorare la connessione territoriale e disegnare un tessuto urbano più moderno e sostenibile. Un altro progetto fondamentale è rappresentato dal programma di sviluppo urbano basato sul PINQUA, che offre nuove opportunità di crescita e sostenibilità per Andria».

«Tra i temi prioritari, non può mancare il potenziamento della municipalizzata “Andria Multiservice” – spiega ancora il Presidente del Consiglio – Rafforzare questa realtà attraverso l’affidamento di servizi più remunerativi è un obiettivo strategico per garantire la stabilità dell’azienda e la serenità delle tante famiglie che, grazie a questa prospettiva, potranno guardare con maggiore tranquillità al proprio futuro. Anche il Documento Strategico del Commercio richiede un’attenta revisione: le scelte approvate non possono prescindere da una visione chiara del potenziale di sviluppo economico locale, rafforzando le attività commerciali e i mercati della nostra città. Per affrontare queste sfide è essenziale basare la nostra azione su partecipazione, dialogo e condivisione delle scelte politiche. Tanto si è fatto, ma tanto di più si deve fare per costruire una città che guardi al futuro con ambizione e concretezza».

«Un sentito ringraziamento va infine a tutti i consiglieri comunali, dipendenti comunali e a coloro che, con il loro impegno quotidiano, hanno contribuito al raggiungimento dei nostri traguardi – conclude Vurchio – Concludo augurando a tutti noi un 2025 di lavoro intenso e proficuo, con l’auspicio che collaborazione, confronto e condivisione restino i valori fondamentali del nostro operato. Solo così potremo costruire un’Andria più forte, moderna e inclusiva. Grazie, e buone festività natalizie a tutti voi!».