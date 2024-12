Il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Vurchio, all’esito della conferenza dei capigruppo, ha proceduto alla convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 27 dicembre alle ore 10, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria in un unica convocazione. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.

All’ordine del giorno sono previste: interrogazioni/interpellanze (n. 5); Revisione Periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Andria al 31 dicembre 2023 e contestuale presa d’atto della relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale del servizio gestione parcheggi; definizione di indirizzi e obiettivi gestionali alla Società in house Andria Multiservice S.P.A. per il periodo 2025-2027; ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Andria al 31 Dicembre 2023; 5) Modifica e integrazione del Regolamento di Contabilità Armonizzata. Rispetto dei tempi di pagamento.

Queste sono le tematiche oggetto di interrogazioni e interpellanze: 1. Promozione del territorio e tutela della Burrata quale prodotto storico e tipico della produzione lattiero casearia della Città di Andria. Presentato dal Consigliere Comunale del Gruppo “Fratelli d’Italia” Dr. Andrea Barchetta; Utilizzo spazi ufficio IAT a privati. Presentato dal Consigliere Comunale del Gruppo “Fratelli d’Italia” Dr. Andrea Barchetta; Rilascio libretti U.M.A. in favore delle aziende agricole per l’anno 2025. Presentata dal Consigliere Comunale Avv. Antonio Scamarcio; Installazione Impianti di telefonia presso l’Isola Ecologica Comunale; posizione del Comune nella consultazione pubblica per l’individuazione delle aree idonee a impianti eolici e fotovoltaici.