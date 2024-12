Non solo cani randagi, da oggi anche i gatti avranno una tutela particolare con un vero e proprio gattile comunale per la degenza sanitaria e post operatoria dei randagi. E’ stato siglato a Palazzo di Città, infatti, il patto di collaborazione con diverse associazioni animaliste del territorio per la gestione del ricovero, del mantenimento e della cura dei gatti randagi rinvenuti feriti o malati oltre al recupero ed all’assistenza sanitaria. Il gattile comunale avrà come base operativa alcuni spazi dell’ex mattatoio di via Vecchia Barletta ad Andria.

Il patto siglato vede in prima linea, come detto, diverse associazioni animaliste del territorio tra cui Oipa, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Casa Nabù ed il Forum Animalista di Andria ma soprattutto ha coinvolto il servizio veterinario della ASL BT con l’obiettivo di gestire con più tempestività eventuali situazioni di emergenza.

Il servizio di News24.City.