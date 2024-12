Nei giorni scorsi negli ambienti della Questura ha avuto luogo un’iniziativa volta a diffondere il tema della legalità e destinata agli alunni dell’Istituto comprensivo “Scuole Primaria “IMBRIANI-SALVEMINI” di Andria.

I piccoli alunni della classe terza “A” hanno inscenato una piccola rappresentazione teatrale, articolata in un percorso di recitazione appositamente creato da professionisti del settore come l’agenzia di animazione “Parties Mama” di Bari.

I giovani attori hanno interpretato chi il ruolo di investigatori chi il ruolo di complici del Grinch che ha sottratto i regali dei bambini felici per l’approssimarsi del Natale, costringendoli a superare una serie di prove per riottenere la “refurtiva” sottratta.

Riconquistati i doni con l’aiuto dei Poliziotti, ai giovani protagonisti, sono giunti giochi e gadget della Polizia di Stato consegnati da Babbo Natale in persona.

La realizzazione di questo evento, incardinato in una più ampia progettualità sulla promozione della legalità nelle scuole, è stata possibile grazie al prezioso contributo di “Grafiche Guglielmi”, “Gemitex”, “Rinnova Roselli”, “Saverio Alicino Consulenza & Finanza”, Palestra Revenge 2.0” e “Quaranta” in qualità di finanziatori privati.

Prezioso l’apporto dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Barletta, che ha collaborato in tutte le fasi di preparazione e realizzazione dell’evento.

Ai giovani “attori” saranno consegnati gli attestati di partecipazione al progetto, in occasione dei previsti incontri sui delicati temi del Bullismo ed i pericoli della rete, che si terranno nelle aule dell’istituto scolastico, agli inizia del nuovo anno.

Significative le parole del Questore Alfredo FABBROCINI “E’ tanto far comprendere che in ogni Poliziotto c’è un amico che si prende cura di te, ti protegge e protegge i tuoi fratelli, i tuoi genitori e dire a questi bambini che anche voi, a vostro modo potete, essere Poliziotti e come noi potete esserci sempre”.