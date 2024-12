La certezza assoluta è il drastico calo della popolazione con i decessi che superano i nati ma soprattutto con l’emigrazione di intere famiglie andriesi in ogni parte del mondo. C’è una mortalità simile a quella di tutta la provincia oltre al dato sanitario relativo ad una maggiore incidenza di alcuni tumori come leucemie e neoplasie della mammella nelle giovani donne. Ludopatie, alcolismo e fumo in età sempre più giovanili altri fattori emersi nella redazione del Profilo della Salute della Città di Andria. Un documento di sintesi che mancava da oltre 20 anni in città e per cui c’è stata un richiesta pressante del territorio.

Ma il dato sanitario che emerge andrà comunque validato e studiato come spiegato stamattina in conferenza stampa a Palazzo di Città. Un documento molto atteso, redatto in collaborazione tra Forum Ambiente Ricorda e Rispetta, Ufficio Ambiente del Comune, Associazione Onda d’Urto e ragazzi del servizio civile e per cui si attende ora la pubblicazione definitiva che al momento conta circa 300 pagine che fotografano in modo attuale la città su dati che in molti casi sarebbero rimasti negli archivi.

Tra i tantissimi dati interessanti contenuti nelle oltre 4800 pagine da cui si è partiti, e riassunti in cinque macro categorie, c’è per esempio il dato relativo al crollo dei matrimoni in favore delle convivenze mentre c’è una importante migrazione sanitaria fuori regione. Ma lo studio ora proseguirà con una validazione dei dati dopo il lavoro di sintesi.

Le interviste ed il servizio su News24.City.