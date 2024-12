Una Questura che esiste e che è sempre più operativa in modo autonomo oltre che radicata sul territorio. E’ il grande sforzo che sta facendo la Polizia nella BAT per completare e riorganizzare tutte le ramificazioni di un ente così importante per l’ordine e la sicurezza pubblica. Concetti espressi ancora una volta dal Questore Fabbrocini che ha presentato diversi nuovi incarichi per dirigenti oltre che annunciare l’arrivo a gennaio di altri 60 poliziotti da destinare alle attività operative periferiche.

Nello specifico il Vice Questore la dott.ssa Francesca Falco, dalla dirigenza del Commissariato di Barletta ha assunto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Polizia Anticrimine; il Vice Questore la dott.ssa Mariangela Sciancalepore, oltre all’incarico di Vice Dirigente dell’Ufficio Polizia Anticrimine, è stata nominata nuovo Dirigente delle Volanti, subentrando al Commissario Capo il dott. Giacinto Carelli che è passato alla guida della D.I.G.O.S. e dell’Ufficio Gestione Risorse Umane e Attività di Supporto della Questura; infine, il Commissario Capo dott. Pasquale Cusano, ha assunto il nuovo incarico di Dirigente del Commissariato P.S. di Barletta, lasciando il posto di Dirigente del Commissariato di Canosa di Puglia al Commissario Capo dott. Andrea Ferrario.

