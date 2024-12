«La Fidelis Andria è lieta di annunciare un evento di portata storica per il nostro stadio: dopo oltre 20 anni, le reti di protezione che limitavano la visuale e separavano la passione dalla sua piena espressione sono finalmente state rimosse». L’annuncio è di quelli importanti da parte della società andriese dopo le tante battaglie fatte in questi ultimi anni per questo obiettivo.

«Questa importante decisione è il frutto di un significativo accordo tra la società, il Comune e la Questura, a testimonianza della reciproca fiducia e della maturità dimostrata dalla nostra tifoseria. I comportamenti corretti, il senso di responsabilità e la passione autentica che contraddistinguono i nostri sostenitori hanno rappresentato un esempio straordinario e un motivo di orgoglio per tutto l’ambiente sportivo».

«Questo storico passo avanti sottolinea il nostro impegno a vivere il calcio come una festa e un momento di condivisione, rafforzando il legame tra la società, i tifosi e le istituzioni. Da oggi, vivremo lo spettacolo del calcio come meritiamo, con la speranza e l’impegno di continuare a garantire un’atmosfera di rispetto e sicurezza per tutti. Insieme, apriamo un nuovo capitolo della nostra storia».