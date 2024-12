A partire da questa sera, venerdì 20 dicembre, Poste Italiane riattiverà il servizio h24 degli sportelli automatici ATM (i postamat) nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani. Una decisione che arriva a quasi un anno di distanza dalla decisione di chiudere gli ATM in orario notturno a causa dei numerosi assalti esplosivi da parte dei malviventi, registrati soprattutto a fine 2023. I postamat tornano attivi e con diverse novità in termini di sicurezza: il sistema security mask, progettato per prevenire l’inserimento dell’esplosivo nella bocchetta dello sportello; il dispositivo nebbiogeno, che genera una fitta nebbia innocua e atossica, rendendo impossibile la visibilità e ostacolando i tentativi di furto; infine la gabbia di protezione, una struttura in acciaio ancorata al solaio che, in caso di esplosione, impedisce l’apertura della cassaforte e riduce i danni all’ambiente circostante. «Grazie a queste soluzioni gli ATM Postamat sono oggi significativamente più sicuri e protetti contro i tentativi di effrazione», fanno sapere da Poste Italiane. Espressa anche soddisfazione per gli arresti di questa mattina dei componenti del gruppo criminale dedito agli assalti ai postamat.