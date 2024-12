La musica come potente volano di formazione a partire dai più piccolini di 3 anni per arrivare ai ragazzi più grandicelli della scuola secondaria di 1° grado. La musica come messaggio augurale di pace e serenità per le festività natalizie. La musica come obiettivo di una rete educativa che lavora sulla continuità, sulla tradizione e sull’innovazione. Concetti ben chiari all’interno dell’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” di Andria che in questi giorni sta portando in scena le attività dei vari progetti musicali realizzati all’interno della scuola a partire dai più piccoli della scuola dell’infanzia.

Scenario quello dell’Auditorium dell’Istituto Cafaro con un’ampia partecipazione di studenti e genitori come da tradizione della scuola andriese.

Programmi naturalmente differenziati per ogni singola classe d’età con i più piccoli dei plessi dell’infanzia “Carella” e “Massaro” ad emozionare con il loro approccio al mondo del canto anche attraverso il gioco. Poi il coro fantasie di note della scuola primaria “Verdi” che prosegue l’antica tradizione dell’istituto sino ai più grandi dell’istituto “Cafaro” per un vero e proprio Christmas Concert.

