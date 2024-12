L’inclusione è il cuore pulsante dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Rosmini-Alighieri, dove un progetto innovativo coinvolge alunni di tutte le età. Grazie alla preziosa collaborazione con la Cooperativa Shalom, le classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado si arricchiscono di laboratori dedicati all’inclusione sociale e al supporto degli studenti con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD).

I laboratori proposti includono:

Art-Attack (arte e scultura),

(arte e scultura), Giocoleria ,

, Deejay Lab ,

, Sportivo in Movimento ,

, Christmas Village (tematico natalizio).

Queste attività non sono semplici proposte scolastiche, ma veri e propri strumenti pedagogici pensati per creare un ambiente accogliente e inclusivo, in cui ogni studente possa sentirsi parte di una comunità coesa. Attraverso interventi mirati a forte valenza sociale, gli alunni con ASD partecipano attivamente alla vita scolastica, sviluppando competenze relazionali e potenziando le loro abilità personali.

Le esperienze artistiche, creative e ludico-educative sono strutturate per favorire la collaborazione tra tutti gli alunni e studenti, promuovendo una cultura dell’empatia e della cooperazione. Questo approccio sensibilizza l’intero gruppo classe, valorizzando l’accettazione e la diversità come pilastri fondamentali della convivenza civile.

“Lavorare fianco a fianco con i nostri ragazzi è un’esperienza arricchente per tutti: alunni, docenti e operatori della Cooperativa Shalom. Ogni piccolo traguardo rappresenta una vittoria collettiva,” sottolineano i referenti del progetto.

“Un ringraziamento speciale va al Dirigente Scolastico Michele Luca Palmitessa, per aver accolto con sensibilità e disponibilità il progetto e reso possibile la realizzazione di questi laboratori. Grazie alla sua attenzione verso i bisogni di tutti gli studenti e al suo impegno nel promuovere una scuola davvero inclusiva, ha favorito la nascita di un’iniziativa che va oltre una semplice esperienza educativa: è un esempio concreto di come la scuola possa trasformarsi in un luogo di crescita, rispetto ed equità per tutti.”

L’iniziativa non si limita a sostenere gli studenti con ASD, ma si propone come un modello di inclusione replicabile, capace di migliorare la qualità della vita scolastica per tutti. Con questa iniziativa, l’I.C. Rosmini-Alighieri ribadisce il proprio impegno nel costruire una scuola dove nessuno venga lasciato indietro e dove rispetto ed eguaglianza si traducano in valori vissuti quotidianamente.

Un plauso a questa splendida iniziativa, che dimostra come l’educazione possa essere uno strumento potente per abbattere barriere e costruire ponti.