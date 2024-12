La didattica nell’era delle tecnologie immersive. Questo il tema al centro dell’interessante conferenza tenuta presso l’I.I.S.S. “R. Lotti – Umberto I” di Andria e organizzata in collaborazione con l’ITS Academy Puglia. Ospite speciale dell’incontro l’ing. Fabio Viola, esperto di caratura internazionale nel settore del videogioco, della gamification e del design del coinvolgimento. Ha lavorato con importanti multinazionali, su titoli celebri come FIFA, The Sims e Crash Bandicoot, e insegnato in numerose università e accademie, inclusa la cattedra New Media alla Scuola Internazionale di Cinema di Cuba.

Viola è autore di libri e saggi come “L’Arte del Coinvolgimento” e “GameDesigner”, e ha ricevuto premi prestigiosi come “Lezioni di Design” al FuoriSalone di Milano. Ha applicato i principi della gamification in diversi settori: dall’educazione al benessere, dall’ambiente al design aziendale, contribuendo alla risoluzione di problemi complessi in Italia e all’estero.

Con l’aiuto dell’ing. Viola, gli studenti dell’istituto tecnico indirizzo turismo e del percorso sperimentale del 4+2 si sono calati nel mondo delle tecnologie immersive e della transizione digitale, approfondendo le modalità con cui innovare il settore turistico sfruttando le potenzialità del digitale, in primis quelle del ‘gaming’. Nel pomeriggio, invece, i docenti del “Lotti – Umberto I” hanno partecipato ad un percorso di formazione pratico basato sulle metodologie didattiche digitali e sull’uso consapevole dell’intelligenza artificiale per la formazione delle nuove generazioni. Un’occasione unica per esplorare il futuro del turismo e dell’educazione a scuola.

«L’incontro con l’ing. Fabio Viola ha rappresentato un’importante opportunità di crescita professionale per la nostra comunità scolastica – commenta Pasquale Annese, dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “R. Lotti – Umberto I” –. La sua competenza e la sua visione innovativa hanno offerto spunti preziosi per sperimentare nuove metodologie didattiche e individuare le professioni del futuro nel settore turistico: narrative design in gaming, game developer, game artist, solo per citarne alcune. La conferma di una scuola aperta al cambiamento e incline a recepire con entusiasmo l’innovazione e il progresso, soprattutto attraverso l’adozione e l’uso consapevole degli strumenti digitali nella didattica e nel lavoro».