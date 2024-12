“Uno spettacolo irresistibile, trionfo di intelligenza e umorismo, talmente beckettiano da non saperlo affatto”, ha affermato il giornalista Cipolla, recensendo lo spettacolo su “La Repubblica”. Si tratta Beati i perseguitati a causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli” atto unico per baracca e burattini, di Gigio Brunello, regia di Gyula Molnàr. Lo spettacolo arriva per il secondo appuntamento di “Teatri Ribelli”, la stagione teatrale di Officina San Domenico, venerdì 20 dicembre alle 20.30.

Due carcerati dialogano tra le sbarre della cella di tutto ciò che in quelle quattro mura manca loro. Perseguitati dalla giustizia, camminano entrambi sulle acque: in una cella Pinocchio, nell’altra Gesù. Sostanzialmente umano è il dialogo tra il burattino di legno e il figlio di Dio. Uno degli spettacoli più rappresentati di tutto il repertorio del maestro Brunello, un concentrato di umanità e meraviglia in una forma teatrale breve e incisiva.

Gigio Brunello è autore di testi di drammaturgia di figura e di prosa, attore e burattinaio. Inventore di alte drammaturgie per il teatro in baracca, ha presentato al pubblico spettacoli originali e rivisitazioni di classici. Per la sua attività di sperimentazione e innovazione ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero: Eolo Awards, Puppets fest Gorizia, Sirena d’oro, Gran Prix Festival Internazionale di Bielorussia, Silvano d’oro, Marionetta d’oro.

“Teatri ribelli” è un’iniziativa di CapitalSud e Compagnia Kuziba Teatro, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, delll’Assessorato alla Bellezza, grazie al supporto dell’Assessorato alle Radici, sQuola Garibaldi, Festival della Legalità e Forum di formazione all’impegno sociale e politico.

Biglietti e abbonamenti acquistabili su DICE o tramite il link in bio sulle pagine social di Officina San Domenico