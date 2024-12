L’obiettivo è quello di creare sempre più entusiasmo ma soprattutto momenti di condivisione tra futuro e presente della Fidelis Andria. Obiettivo perfettamente raggiunto all’interno del centro sportivo ARCA che da quest’anno è il quartier generale del settore giovanile della società biancazzurra dove centinaia di ragazzi, ragazze e famiglie si sono riversati per un momento di festa in vista del Natale. Accanto a loro anche gran parte della prima squadra che tanto bene sta facendo nel campionato di serie D. L’evento è stato anche un momento per tracciare un bilancio di quanto fatto nei primi quattro mesi di quest’anno dopo una profonda rivisitazione dell’organizzazione del settore giovanile della Fidelis.

Tra i risultati più importanti spicca sicuramente quello della Juniores che sta disputando un campionato ad altissima quota e che punta ad esser un vero e proprio bacino per la prima squadra. I talenti di certo non mancano.

Gioia, foto, selfie e tanta voglia di indossare una maglia gloriosa che rappresenta un punto di importante contatto con la comunità e con il territorio. E per il 2025 l’obiettivo è quello di non fermarsi.

Il servizio completo su News24.City.