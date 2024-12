Nei giorni scorsi sono stati avviati 8 moduli del Progetto PN 2021/27 “Condividere per crescere insieme”, rivolti sia alla Scuola Primaria che alla Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto “Mariano-Fermi”. «Tali moduli (nello specifico ‘Artisti In Erba’, Strumentiamo melodie’, ‘Cantiamo in coro’, ‘Chitarre in festa’, ‘Pianoforti in festa’, ’Batterie in festa’, ‘Divertiamoci con i colori’, ‘Dal padel al tennis’) – spiega il dirigente scolastico Roberto Crescini – stanno riscuotendo enorme interesse ed entusiasmo da parte delle alunne e degli alunni partecipanti. La proposta didattica intende ampliare l’offerta formativa per l’anno scolastico 2024-25, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018».

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattico-formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. «Le azioni promuovono il protagonismo delle studentesse e degli studenti – dicono ancora dall’istituto scolastico andriese – in contesti di tipo esperienziale, anche all’aperto, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio».

«Questi moduli rappresentano – ha concluso Roberto Crescini – una preziosa opportunità per potenziare le competenze chiave degli alunni e per svilupparne l’autostima nonché un modo per far acquisire loro la consapevolezza di essere fautori della propria formazione, attraverso forme di apprendimento attivo».