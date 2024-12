Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Rino Zagaria, segretario cittadino di Sinistra Italiana ad Andria:

«Da qualche giorno è arrivato nella nostra città il circo. Quando il circo arriva in città, si scatena un’atmosfera di attesa, curiosità e divertimento. Il suo fascino affonda nelle radici della tradizione, con l’idea di un mondo magico e straordinario che conquista adulti e bambini. Tuttavia, dietro le luci scintillanti e l’apparente festa, si nasconde un lato oscuro, troppo spesso ignorato: la crudeltà che implica l’utilizzo degli animali nei circhi. Noi di Sinistra Italiana promuoviamo una visione ecologista della società e riteniamo che l’utilizzo di animali nei circhi non solo sia un atto di crudeltà, ma anche un ostacolo a una società più giusta e rispettosa dell’ambiente. I circhi tradizionali che impiegano animali in spettacoli e che li costringono a compiere azioni innaturali, perpetuano un sistema di sfruttamento che va contro i principi di dignità e benessere animale. Gli animali utilizzati nei circhi sono spesso costretti a vivere in gabbie anguste, viaggiare perennemente su mezzi di trasporto inadeguati, e subire addestramenti violenti. Questi comportamenti non solo causano stress psicologico e fisico, ma sono anche una violazione dei diritti fondamentali degli esseri senzienti. Nella nostra visione ecologista di mondo, l’uso di animali nei circhi contribuisce a perpetuare un idea antropocentrica della natura, dove gli esseri viventi sono visti come oggetti di intrattenimento piuttosto che come esseri con diritti propri. La logica di sfruttamento che permea il mondo dei circhi non fa che alimentare una cultura in cui la natura è considerata una risorsa da sfruttare, invece che un bene da proteggere. In risposta a queste problematiche, Sinistra Italiana promuove alternative più rispettose degli animali e dell’ambiente. Ad esempio, ci sono circhi senza animali che valorizzano l’arte circense umana, come il Cirque du Soleil, che dimostrano che è possibile offrire spettacoli di intrattenimento di alta qualità senza fare del male agli animali. Inoltre, è fondamentale sostenere politiche che incentivino l’educazione e la sensibilizzazione nei confronti del rispetto per gli animali, proponendo soluzioni che uniscano divertimento e etica. Come partito di sinistra e ecologista chiediamo una legislazione più rigorosa che bandisca il loro utilizzo, promuovendo il benessere animale e un modello di intrattenimento sostenibile e rispettoso. È il momento di compiere un passo verso una cultura che celebri la libertà, la dignità e la sostenibilità, abbandonando una tradizione che ha troppi costi etici e ambientali. Pertanto proponiamo che la nostra città si doti di un regolamento per il benessere animale per una migliore convivenza con la collettività umana prendendo come esempio altre città più virtuose».