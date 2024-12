Per tutti gli appassionati di vinili, torna in città per le festività natalizie l’appuntamento con “Fiera del disco – Vinyl Christmas edition” a cura dell’associazione Puglia Eventi. Dopo il successo della scorsa estate, infatti, al Laboratorio Urbano (ex mattatoio di via Canosa) il 21 dicembre prossimo, dalle ore 11.30 alle 21, la mostra di vinili da collezione e fumetti.

Numerosi espositori daranno vita ad un eventi culturale dedicato alla musica su vinile, ma anche CD e Musicassette e dvd. Un mondo dedicato alla storia della musica in un incontro inter-generazionale e per tutti i gusti musicali.

E’ una iniziativa del Comune di Andria – Assessorato alle Radici.