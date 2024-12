Si scrive “solidarietà” si legge “Amici Per La Vita”. Ancora una volta l’associazione onlus andriese organizza un evento per raccogliere fondi da destinare ad opere sociali. Giunge così alla IV edizione lo spettacolo natalizio. Uno spettacolo che quest’anno si arricchisce di una importante novità, la prima edizione dei “riconoscimenti AxV”.

Infatti durante la serata condotta da Domenico Bucci e Francesca Rodolfo, verranno consegnati dei riconoscimenti a coloro i quali (enti, istituzioni, artisti, sportivi, scuola) si sono distinti nel corso di questi anni per le loro opere sociali, civili, militari, culturali, benefiche con vicinanza all’Associazione Onlus “Amici Per La Vita”.

Tra coloro che in questa I edizione riceveranno i riconoscimenti ci saranno tra gli altri, il Prefetto della BAT – Sua Ecc.za Dott.ssa Silvana D’Agostino, il Procuratore della Repubblica – Dott. Renato Nitti, il Questore della BAT – Dott. Alfredo Fabbrocini, la Città di Andria nella figura del Sindaco – Avv. Giovanna Bruno, il Comandate Provinciale dei Carabinieri Bat – Col. Dott. Massimiliano Galasso, il Comandante Provinciale BAT della Guardia di Finanza – Col. T. St. Dott. Pierluca Cassano, l’attore Franco Ferrante, l’A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori) con Simone Perrotta (campione del mondo 2006 e responsabile tecnico dell’AIC Junior) e l’Avv. Fabio Poli (Segr. Generale AIC Onlus), l’I.I.S.S. “Colasanto” con il Dirigente Scolastico Prof. Cosimo Antonino Strazzeri, l’emittente Telesveva con l’editore Dott. Michele Marmo ed il Centro Sportivo Academy Village con l’ex calciatore e ora allenatore Vito di Bari.

Un premio speciale realizzato dall’artista Gianluca Migliorino sarà assegnato inoltre per l’impegno artistico e sociale all’attore Sebastiano Somma, che nonostante la sua notorietà, con la sua umiltà è sempre vicino ed è fervente sostenitore delle iniziative delle iniziative “Amici Per La Vita”.

Altro premio speciale sempre dell’artista Migliorino sarà consegnato al parroco di frontiera Don Riccardo Agresti che con visione e lungimiranza ha creato luoghi e spazi di aggregazione e riqualificazione umana dove prima c’erano degrado e delinquenza.

Allieterà la serata il poliedrico artista Attilio Fontana (già vincitore del talent di Rai1 Tale e Quale Show) con la sua musica e imitazioni accompagnato dai musicisti (M° Michele Lorusso al pianoforte e M° Agnese Paola Festa all’oboe) oltre ai cantanti e coristi dell’Accademia Federiciana.

“E’ per noi questo evento un modo per augurare ai cittadine felici e serene feste natalizie. Un modo per cercare di sensibilizzare ancora di più imprenditori, professionisti o semplici cittadini a donare qualcosa a chi purtroppo non ha la possibilità di poter vivere serenamente – dichiara Felice Gemiti, Presidente dell’Associazione. – Quest’anno abbiamo istituito la consegna dei riconoscimenti AxV, un modo per ringraziare coloro i quali si spendono quotidianamente senza se e senza ma per il territorio, per le persone in difficoltà e per gli ultimi. La presenza delle istituzioni civili e militari, di artisti e del mondo sportivo oltre a quello scolastico, ci spingono ad andare avanti e sottolineano la bontà del nostro progetto e delle nostre attività sul territorio. Ringrazio inoltre i partners dell’evento per il supporto tecnico e logistico e il Liceo Artistico “Colasanto” per aver realizzato delle xilografie per i nostri ospiti .

La serata evento si svolgerà presso l’Auditorium “Mons. Di Donna” di Andria il giorno 19 dicembre 2024 alle ore 20.30 e sarà trasmessa poi dall’emittente televisiva Telesveva (canale 18 del ddt).