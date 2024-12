Una festa di Natale all’insegna dello sport, dell’inclusione e della sensibilizzazione.

È il Natale targato Atletica Andria, realtà sportiva del territorio guidata da Elisa Matera.

Domenica 15 dicembre sono in programma giochi, esibizioni ed un torneo di calcio balilla inclusivo. Tanto divertimento all’insegna però della sensibilizzazione e della formazione per gli atleti della squadra di basket andriese. Durante il pomeriggio infatti sarà presente Patrizia Lomuscio, referente per il Centro Antiviolenza “Riscoprisi” per un intervento sul tema della violenza di genere in ambito sportivo. Una collaborazione nata grazie alla progettualità siglata tra la realtà sportiva andriese e la Regione Puglia nell’ambito del bando “Allenati contro la violenza”.

Una domenica pomeriggio di tornei e sfide, ma anche formazione per gli atleti di tutte le categorie, basket, minibasket e baskin. Appuntamento alle ore 16 presso il Palasport di Andria. Ingresso da Via Olanda.