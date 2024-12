Si è tenuta questa mattina nella Sala Rossa del Castello di Barletta la cerimonia di conferimento delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana e delle Onorificenze del Santo Sepolcro di Gerusalemme ai cittadini della provincia di Barletta Andria Trani. La giornata è stata introdotta dall’intervento del Prefetto Silvana D’Agostino. “Oggi è un giorno di festa in cui celebriamo le personalità di questo territorio che, distinguendosi con impegno, dedizione, passione e moralità nel campo sociale e nella loro attività professionale, contribuiscono a rendere migliore il nostro Paese – ha spiegato il Prefetto -. Il riconoscimento che gli viene conferito direttamente del nostro Presidente della Repubblica non solo alimenta il senso di appartenenza alla Comunità Stato, ma rappresenta il miglior esempio per le nuove generazioni, alle quali è trasmesso il messaggio di come questo Paese sa premiare e valorizzare le proprie risorse migliori, la loro onestà e la loro passione”.

Onorificenza Pontificie dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro:

PER ANDRIA

L’autorizzazione a fregiarsi dell’onorificenza pontificia di Commendatore

con Placca dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro al sig. Domenico

Lattanzio, imprenditore, Andria

Imprenditore andriese, sposato dal 1994 e padre di 3 figlie, entra a far parte dell’Ordine

Equestre del Santo Sepolcro in Gerusalemme nel 2008, impegnandosi a favore della Terra

Santa. Da sempre coinvolto nel volontariato in ambito sociale e ospedaliero, dal 2016 è un clowndottore, facente parte della Onlus “In compagnia del sorriso”, nei reparti di pediatria degli ospedali di Andria, Barletta e Bisceglie.