Giovani donne vestite di bianco, con una cintura rossa alla vita, mentre portano candele accese per illuminare l’oscurità. E’ il Coro Svedese di Santa Lucia che ha incantato a Castel del Monte in occasione della “Notte delle Candele”, iniziativa portata in Puglia per il terzo anno consecutivo da Euforica Aps. Una serata all’insegna della suggestione e delle emozioni grazie al coro composto da giovani donne e uomini svedesi che hanno intonato canti della loro tradizione natalizia, portando con sé il legame con Santa Lucia, il cui culto è molto sentito in Svezia.

L’evento è stato promosso dall’Ambasciata di Svezia e dal Consolato svedese presente a Bari, mentre la scelta di Castel del Monte di Andria non è un caso: Federico II di Svevia è morto il 13 dicembre 1250, lo stesso giorno in cui si venera la Santa di Siracusa.

La serata è stata un connubio perfetto tra canti, danze e le mura di Castel del Monte, scenografia perfetta per iniziative simili.

Il servizio.