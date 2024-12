E’ stata rinnovata anche nell’anno del 40esimo anniversario la tradizionale cerimonia di posa dei fiori e della liberazione di colombe bianche organizzata ogni anno dal Calcit di Andria in occasione della giornata di preghiera per i malati oncologici nata in occasione della festività dell’Immacolata. Prima la Santa Messa all’interno della Cattedrale di Andria officiata dal Vescovo Mons. Luigi Mansi e poi la cerimonia esterna in piazza Duomo grazie al prezioso coinvolgimento del comando provinciale dei vigili del fuoco con una autoscala. Una celebrazione che ha sfidato anche la pioggia e che ha visto la presenza di tutte le autorità cittadine e territoriali civili e militari, ma che ha segnato ancora una volta un gesto simbolico per rinnovare una tradizione fondamentale nell’anno sociale dell’associazione di volontariato andriese che da 40 anni si occupa di malati oncologici. In questo anno 2024 la giornata è coincisa con la seconda domenica di Avvento nel calendario della Chiesa Cristiana ed è stata accorata l’omelia di Mons. Mansi che ha voluto ricordare i tempi bui in cui ci si trova a vivere e la possibilità che ognuno, nella propria vita, può però scegliere di schierarsi dalla parte del bene dopo aver riconosciuto e combattuto il male. Un richiamo al perdono ed un saluto ai tanti volontari impegnati proprio in favore dei malati. Il Calcit ha quindi avviato con questa celebrazione il lungo avvicinamento al Natale con diverse iniziative che saranno in piazza, con i tradizionali panettoni e presepi di cioccolato, per raccogliere fondi a sostegno del progetto La Grande C di assistenza ai malati oncologici.