Un luogo simbolo, teatro in passato di un efferato omicidio ma anche oltre 30 anni fa della nascita del quartiere. Un luogo non casuale quello scelto dal nuovo Istituto Comprensivo “Rosmini-Dante Alighieri” nel Quartiere Europa ad Andria per l’installazione di un presepe artistico che è stato inaugurato alla presenza delle autorità cittadine civili e religiose oltre che dei ragazzi protagonisti di un lavoro dall’importante valore artistico e simbolico.

Un quartiere relativamente giovane ad Andria che vive tutti i suoi contrasti tra pregi e difetti ma in cui la scuola, ora diventata comprensiva, cerca un profondo legame. Un presepe, pochi giorni dal Natale, per unire e per riflettere sulla pace elemento troppo spesso smarrito in favore della guerra fonte di tante sofferenze.

Il servizio su News24.City.