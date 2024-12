Il 4 dicembre del 2014, esattamente dieci anni fa, un gruppo di “andriesi differenti”, diventato poi lo slogan dell’associazione, ha dato vita ad Onda d’urto – Uniti contro il cancro, la onlus fondata a partire dalla consapevolezza che non si può attendere che qualcun altro faccia qualcosa, ciascuno deve dare il suo contributo, attivarsi in prima persona, per la salvaguardia dell’ambiente, per la qualità della vita e per diffondere la cultura della prevenzione soprattutto delle malattie tumorali. La firma dal notaio ha segnato l’avvio di questo percorso, fatto innanzitutto dalla presa di coscienza che, per modificare il corso delle cose, bisogna essere i protagonisti del cambiamento, altrimenti si resta solo spettatori di ciò che accade che, se nessuno interviene, non può che andare sempre peggio.

Sono stati dieci anni di energia, passione e connessioni uniche che saranno ripercorsi e festeggiati insieme al direttivo e ai tanti sostenitori il prossimo 4 dicembre, a partire dalle ore 20 presso “Margherita Cafe”, in via Regina Margherita ad Andria.

“Siamo partiti con un progetto che si basava sulla diffusione del tema della prevenzione primaria, informando i cittadini sulle possibili cause di cancro e su cosa fare per evitare di ammalarsi. Abbiamo incontrato centinaia di persone per strada e nelle parrocchie, spesso abbiamo incrociato sguardi spaventati e sempre abbiamo cercato di tranquillizzarli spiegando che, con un’alimentazione sana, con il rispetto dell’ambiente, con l’attività fisica e con gli screening, la malattia si può tenere lontana”, spiega la presidente di Onda d’Urto, Rosanna Russo. “Poi siamo passati ancora di più all’azione con una breve ricerca sulle cause dei tumori nei bambini da 0 a 14 anni, avvalendoci di borse di studio per giovani medici ed è emerso che i tumori erano di natura diversa e quindi niente di specifico da dover intervenire. Abbiamo affiancato varie associazioni per la tutela dell’ambiente, dell’aria, dell’acqua, manifestando contro chi non svolgeva il proprio compito. Poi è arrivato anche il momento di misurarci con un dolore immenso, la perdita della nostra cara Terry Calvano, che però consideriamo una grande fortuna averla avuta tra noi, lei ci ha travolto col suo sorriso, ci ha ricordato anche nei momenti più bui che non bisogna mai perdersi d’animo e continuare a gioire. Con Terry è nato il progetto dei turbanti che lei amava tanto e che donava negli ospedali alle pazienti che, come lei, volevano essere più belle nonostante i segni della chemioterapia. Da quando ci ha lasciati, ogni anno la ricordiamo col Premio Teresa Calvano che ha sempre un grande riscontro, segno che lei è ancora presente in quanti l’hanno conosciuta. Quando Terry era tra noi ambiva all’unione delle diverse associazioni che avevano uno scopo comune, la salute della città, quel sogno è diventato realtà con la nascita del Forum Ricorda e Rispetta. Quando è servito siamo anche scesi in piazza, perché in questi anni a volte ci siamo sentiti inascoltati. Oggi, col supporto del Forum e dei preziosi sei ragazzi del Servizio Civile, stiamo realizzando il Profilo della Salute che mancava da anni ad Andria: un grande lavoro che sarà prestissimo visibile a tutti e che ci farà vedere la reale situazione della nostra città sotto ogni aspetto, in seguito l’Amministrazione prenderà provvedimenti dove sarà necessario”, ripercorre la presidente.

“Per il nuovo anno abbiamo nuove idee per la nostra associazione, sempre al servizio dei cittadini, faremo degli screening periodici e gratuiti perché la prevenzione è spesso trascurata anche se essenziale per intervenire tempestivamente. Noi di Onda d’urto siamo tutti volontari, il volontariato è arricchente, fa bene a chi lo fa e a chi lo riceve ma abbiamo bisogno di incrementare il numero dei volontari stessi, soprattutto con i giovani che sono propositivi e lungimiranti. Siamo a disposizione presso la nostra sede per incontrare chi vorrà unirsi alla nostra famiglia”, conclude Rosanna Russo.

Ai festeggiamenti del prossimo 4 dicembre si accede con invito.